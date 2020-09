Esclusiva: Odjer-Palermo, c’è la firma. Contratto biennale (Di venerdì 18 settembre 2020) Moses Odjer è un nuovo centrocampista del Palermo. Pochi minuti fa la firma sul Contratto biennale. Una notizia che vi avevamo anticipato martedì, poi il ripensamento 24 ore, quindi il via libera dato ieri sera. Stamattina l’arrivo in città, quindi il nero su bianco. Un rinforzo importante, il 24enne ex Salernitana si metterà subito a disposizione di Boscaglia. Foto: twitter Trapani L'articolo Esclusiva: Odjer-Palermo, c’è la firma. Contratto biennale proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) Mosesè un nuovo centrocampista del. Pochi minuti fa lasul. Una notizia che vi avevamo anticipato martedì, poi il ripensamento 24 ore, quindi il via libera dato ieri sera. Stamattina l’arrivo in città, quindi il nero su bianco. Un rinforzo importante, il 24enne ex Salernitana si metterà subito a disposizione di Boscaglia. Foto: twitter Trapani L'articolo, c’è laproviene da Alfredo Pedullà.

