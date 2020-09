Entrate tributarie: l’impatto Covid in Italia ed Europa (Di venerdì 18 settembre 2020) Con il Covid-19 le Entrate tributarie hanno registrato una perdita di oltre 5 miliardi in Italia, e anche in Europa le cifre non sono positive. Vediamole insieme. Il Coronavirus ha segnato tutto il mercato nazionale Italiano. Visto il periodo difficile per l’intero Paese il governo ha deciso di andare incontro ai cittadini e alle imprese che, durante il lockdown, si sono ritrovati fermi e con obbligo di domicilio, senza le liquidità necessarie per far fronte alle spese imminenti. Per riuscire nell’intento di ripresa economica lo Stato, con il Decreto Liquidità, il Decreto Cura Italia e anche con il Decreto Rilancio, ha sospeso e posticipato molti versamenti di tributi, contributi e ritenute. Questo ha fatto sì che, nel primo ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 18 settembre 2020) Con il-19 lehanno registrato una perdita di oltre 5 miliardi in, e anche inle cifre non sono positive. Vediamole insieme. Il Coronavirus ha segnato tutto il mercato nazionaleno. Visto il periodo difficile per l’intero Paese il governo ha deciso di andare incontro ai cittadini e alle imprese che, durante il lockdown, si sono ritrovati fermi e con obbligo di domicilio, senza le liquidità necessarie per far fronte alle spese imminenti. Per riuscire nell’intento di ripresa economica lo Stato, con il Decreto Liquidità, il Decreto Curae anche con il Decreto Rilancio, ha sospeso e posticipato molti versamenti di tributi, contributi e ritenute. Questo ha fatto sì che, nel primo ...

ombrysan : RT @Nico60766570: @ombrysan @VotersItalia PIL in calo , le entrate tributarie pure, aumento dei costi per il mantenimento di clandestini ..… - Nico60766570 : @ombrysan @VotersItalia PIL in calo , le entrate tributarie pure, aumento dei costi per il mantenimento di clandest… - TaysonMauro : RT @GagliardoneS: 31 Agosto, Gualtieri. Balzo entrate tributarie. 15 Settembre, Bankitalia. Entrate tributarie - (MENO) 9.4% da inizio anno… - OfferteLavoroTO : Imu e Tari, a Torino il regolamento delle entrate tributarie verso la modifica: sarà più semplice rateizzare le tas… - Rosy87234986 : RT @GagliardoneS: 31 Agosto, Gualtieri. Balzo entrate tributarie. 15 Settembre, Bankitalia. Entrate tributarie - (MENO) 9.4% da inizio anno… -