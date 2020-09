Emmy Awards 2020: da «Succession» a «The Morning Show», le serie tv che potrebbero vincere (Di venerdì 18 settembre 2020) Per la prima volta, chiedersi chi vincerà potrebbe non essere la preoccupazione più urgente della 72° edizione degli Emmy Awards 2020, che saranno consegnati virtualmente a Los Angeles la notte tra il 20 e il 21 settembre. In un momento in cui le cerimonie e i festival vengono cancellati o posticipati per l’emergenza Covid-19, la Abc e la Television Academy non solo confermano l’evento, ma danno il via a qualcosa che nella televisione americana non si era mai visto: uno show che prevede più di 100 collegamenti video con i candidati di stanza in tutto il mondo e con il conduttore Jimmy Kimmel a tenere le fila di tutto dallo Staples Center, più un regista di prima unità che un padrone di casa vero e proprio. Alle star, che sono 138, è stato richiesto comunque di indossare l’abito da sera nonostante rimangano in casa al fine di garantire il glamour che agli Emmy non è mai mancato. Non ci sarà, infatti, il tappeto rosso e non ci saranno i discorsi di ringraziamento pronunciati dal palco: solo il cuore e la voglia di ripartire nonostante tutto. Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 settembre 2020) Per la prima volta, chiedersi chi vincerà potrebbe non essere la preoccupazione più urgente della 72° edizione degli Emmy Awards 2020, che saranno consegnati virtualmente a Los Angeles la notte tra il 20 e il 21 settembre. In un momento in cui le cerimonie e i festival vengono cancellati o posticipati per l’emergenza Covid-19, la Abc e la Television Academy non solo confermano l’evento, ma danno il via a qualcosa che nella televisione americana non si era mai visto: uno show che prevede più di 100 collegamenti video con i candidati di stanza in tutto il mondo e con il conduttore Jimmy Kimmel a tenere le fila di tutto dallo Staples Center, più un regista di prima unità che un padrone di casa vero e proprio. Alle star, che sono 138, è stato richiesto comunque di indossare l’abito da sera nonostante rimangano in casa al fine di garantire il glamour che agli Emmy non è mai mancato. Non ci sarà, infatti, il tappeto rosso e non ci saranno i discorsi di ringraziamento pronunciati dal palco: solo il cuore e la voglia di ripartire nonostante tutto.

