Emis Killa e Jake La Furia | perchè il nuovo album si intitola “17”?

Leggi su zon

(Di venerdì 18 settembre 2020) Ecco “17” ildiLa, ma sapete perchè il disco siproprio “17”? Scopriamolo insieme L’“17” sarebbe dovuto uscire il 17 aprile ma, come raccontaLa, “eravamo in pieno lockdown e nessuno sapeva a cosa saremmo andati incontro, quindi abbiamo deciso di rimandare“. Da oggi però ildi inediti, dal titolo “17”, è disponibile su tutte le piattaforme. Non vi abbiamo detto di chi è? Il disco vede, per la prima volta, la collaborazione traLa ...