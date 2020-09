Emilio Fede ottiene l’affidamento in prova: potrà uscire durante il giorno (Di venerdì 18 settembre 2020) L’ex direttore del Tg4 ha ottenuto stamane l’affidamento in prova ai servizi sociali. Concluso quindi per il giornalista di 89 anni, il periodo di detenzione domiciliare. È stato disposto dal Tribunale di Milano: Emilio Fede, l’ex direttore del Tg4 ad aprile dell’anno scorso condannato in via definitiva a 4 anni e 7 mesi per il … L'articolo Emilio Fede ottiene l’affidamento in prova: potrà uscire durante il giorno proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 settembre 2020) L’ex direttore del Tg4 ha ottenuto stamane l’affidamento inai servizi sociali. Concluso quindi per il giornalista di 89 anni, il periodo di detenzione domiciliare. È stato disposto dal Tribunale di Milano:, l’ex direttore del Tg4 ad aprile dell’anno scorso condannato in via definitiva a 4 anni e 7 mesi per il … L'articolol’affidamento in: potràilproviene da www.meteoweek.com.

