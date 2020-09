Emergenza migranti. Bene gli annunci. Ma ora servono i fatti. Parla l’eurodeputata M5S, Ferrara: “Subito i ricollocamenti obbligatori” (Di venerdì 18 settembre 2020) Ursula von der Leyen nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione, ha delineato la sua strategia per l’Europa del prossimo decennio. Fra gli obiettivi annunciati, molte sono battaglie storiche del MoVimento 5 Stelle. L’abolizione del regolamento di Dublino è una di queste, “Siamo però ancora cauti, aspettiamo di conoscere la proposta che verrà presentata settimana prossima per capire Bene in che modo la Commissione europea intende rivoluzionare la gestione dei flussi migratori”. Ottimista ma cauta l’euroParlamentare pentastellata Laura Ferrara. “Spero sia la volta buona, da sempre chiediamo ricollocamenti automatici e obbligatori: si passi ora dagli annunci ai fatti e si dimostri, finalmente, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 settembre 2020) Ursula von der Leyen nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione, ha delineato la sua strategia per l’Europa del prossimo decennio. Fra gli obiettiviati, molte sono battaglie storiche del MoVimento 5 Stelle. L’abolizione del regolamento di Dublino è una di queste, “Siamo però ancora cauti, aspettiamo di conoscere la proposta che verrà presentata settimana prossima per capirein che modo la Commissione europea intende rivoluzionare la gestione dei flussi migratori”. Ottimista ma cauta l’euromentare pentastellata Laura. “Spero sia la volta buona, da sempre chiediamoautomatici e obbligatori: si passi ora dagliaie si dimostri, finalmente, ...

