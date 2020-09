Elezioni USA 2020, Trump: prove di sorpasso e “carta” vaccino (Di venerdì 18 settembre 2020) In tanti, nei mesi scorsi, quando la popolarità del Presidente Usa Trump era in netto calo in scia ad una più che discutibile gestione della pandemia, avevano avvisato: occhio al colpo di coda. A meno di due mesi dalle Elezioni presidenziali Usa, per la prima volta, Donald Trump sorpassa l’avversario Joe Biden in un sondaggio nazionale.La rilevazione è quella settimanale di Rasmussen, e il margine è comunque risicatissimo: 47% a 46%. Il sorpasso, però, fa decisamente rumore, considerando che alcuni giorni fa l’ex vice di Barack Obama veniva dato da alcuni istituti di rilevazione avanti di dieci lunghezze. Tradotto: la partita è più aperta di quanto si potesse pensare fino a qualche tempo fa. Piano piano, il Capo della Casa Bianca sta recuperando ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) In tanti, nei mesi scorsi, quando la popolarità del Presidente Usaera in netto calo in scia ad una più che discutibile gestione della pandemia, avevano avvisato: occhio al colpo di coda. A meno di due mesi dallepresidenziali Usa, per la prima volta, Donaldsorpassa l’avversario Joe Biden in un sondaggio nazionale.La rilevazione è quella settimanale di Rasmussen, e il margine è comunque risicatissimo: 47% a 46%. Il, però, fa decisamente rumore, considerando che alcuni giorni fa l’ex vice di Barack Obama veniva dato da alcuni istituti di rilevazione avanti di dieci lunghezze. Tradotto: la partita è più aperta di quanto si potesse pensare fino a qualche tempo fa. Piano piano, il Capo della Casa Bianca sta recuperando ...

