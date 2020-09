Elezioni Usa 2020, scontro Biden/Trump sul vaccino anti-coronavirus (Di venerdì 18 settembre 2020) Il presidente degli Stati Unit Donald Trump ha più volte annunciato un vaccino pronto per il coronavirus entro la fine del 2020. Nei giorni scorsi aveva addirittura azzardato entro tre o quattro settimane: impossibile per gran parte dei virologi e degli esperti americani, tra cui l’ormai noto Anthony Fauci, rappresentante di punta della task force statunitense contro il Covid-19. Leggi anche: Donald Trump passa all’attacco: “vaccino per il coronavirus pronto tre 3 o 4 settimane Le critiche di Biden Ma, secondo Joe Biden, il rivale democratico alla Casa Bianca, gli annunci di Trump sono solo proclami elettorali privi di qualsivoglia prova scientifica. Per questo Biden ha esortato ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 settembre 2020) Il presidente degli Stati Unit Donaldha più volte annunciato unpronto per ilentro la fine del. Nei giorni scorsi aveva addirittura azzardato entro tre o quattro settimane: impossibile per gran parte dei virologi e degli esperti americani, tra cui l’ormai noto Anthony Fauci, rappresentante di punta della task force statunitense contro il Covid-19. Leggi anche: Donaldpassa all’attacco: “per ilpronto tre 3 o 4 settimane Le critiche diMa, secondo Joe, il rivale democratico alla Casa Bianca, gli annunci disono solo proclami elettorali privi di qualsivoglia prova scientifica. Per questoha esortato ...

fattoquotidiano : Elezioni Usa 2020, Trump avanti su Biden in un sondaggio per la prima volta da luglio - welikeduel : 'Queste elezioni sono le più importanti nella storia degli Usa. Io sono un fermo oppositore del trumpismo. Abbiamo… - carolafrediani : ?? E' tornata la mia newsletter #GuerrediRete! Oggi si parla di sorveglianza predittiva, riconoscimento facciale, el… - Banca_MPS : Oggi l’attenzione va alle elezioni #USA e al pacchetto di stimolo. Ieri volatilità sul mercato obbligazionario dell… - OtherNews5 : Il conteggio dei voti delle presidenziali americane di novembre, parte per posta e parte di persona, creerà un’alte… -