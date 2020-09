Elezioni Toscana: La diretta facebook dalla due piazze, della Repubblica (centrodestra) e Santissima annunziata (centrosinistra) (Di venerdì 18 settembre 2020) In omaggio alla par condicio sempre sottolineata dal defunto presidente Scalfaro offriamo ai nostri lettori la possibilità di seguire in diretta facebook le due manifestazioni di chiusura della campagna elettorale della Toscana- Leggi su firenzepost (Di venerdì 18 settembre 2020) In omaggio alla par condicio sempre sottolineata dal defunto presidente Scalfaro offriamo ai nostri lettori la possibilità di seguire inle due manifestazioni di chiusuracampagna elettorale

Firenze, 18 set. (askanews) - "Basta con il reddito di cittadinanza dato agli assassini". Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando a Firenze durante il comizio conclusiv ...

Berlusconi prevede il "cappotto" alle regionali: vince il centrodestra 7-0

L’ex premier pronostica un "cappotto", un 7 a 0 a discapito del centrosinistra: «Lunedì festeggeremo non solo la vittoria di Susanna in Toscana, ma anche quella di Acquaroli nella Marche, di Caldoro ...

Elezioni Toscana: La diretta facebook dalla due piazze, della Repubblica (centrodestra) e Santissima annunziata (centrosinistra)

FIRENZE – In omaggio alla par condicio sempre sottolineata dal defunto presidente Scalfaro offriamo ai nostri lettori la possibilità di seguire in diretta facebook le due manifestazioni di chiusura d ...

