Elezioni Toscana: La diretta dalla due piazze della Repubblica (centrodestra) e Santissima annunziata (centrosinistra) (Di venerdì 18 settembre 2020) FIRENZE – In omaggio alla par condicio sempre sottolineata dal defunto presidente Scalfaro offriamo ai nostri lettori la possibilità di seguire le manifestazioni di chiusura deklla campagna elettorale della Toscana- Piazza Repubblica: facebook Ceccardi Piazza Santissima annunziata: facebook Giani Leggi su firenzepost (Di venerdì 18 settembre 2020) FIRENZE – In omaggio alla par condicio sempre sottolineata dal defunto presidente Scalfaro offriamo ai nostri lettori la possibilità di seguire le manifestazioni di chiusura deklla campagna elettorale- Piazza: facebook Ceccardi Piazza: facebook Giani

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Toscana Elezioni, la guida al voto in Toscana. Tutti i candidati e le istruzioni per l'uso LA NAZIONE Salvini sul palco di Firenze con Meloni e Tajani: "Non vogliamo imporre modelli e non cerchiamo nemici"

"Noi non vogliamo imporre modelli in Toscana. Qui il modello è solo toscano. Qualcun altro va a cercare nemici che non ci sono. Io ho già dato il mio perdono alla donna che a Pontassieve mi ha ...

Elezioni regionali, Barsanti: "Il mio voto e il mio sostegno vanno alla lista di Fratelli d’Italia"

con l’ordinanza numero 80 della Regione Toscana. A distanza di poche ore dalle votazioni, la candidata al consiglio regionale del Pd, Valentina Mercanti, lancia un appello agli elettori: "Domenica e ...

Elezioni, dieci nomi da tenere d'occhio

Porterà un rimpasto o un centrodestra a trazione Meloni? La fine nel Pd della segreteria Zingaretti o nella Lega quella di Salvini? Forse appena un gradino meno simbolica di quella - pulita pulita - c ...

