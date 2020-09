Elezioni Regionali, Berlusconi: “Il centrodestra vincerà 7 a 0” (Di sabato 19 settembre 2020) Silvio Berlusconi è ancora in isolamento domiciliare a causa del coronavirus che ha contratto in Sardegna durante le vacanze e che per qualche giorno lo ha anche costretto al ricovero al San Raffaele. Oggi, però, è intervenuto telefonicamente nel corso del comizio che il centrodestra unito ha tenuto a Firenze e al quale erano presenti il leader della Lega Matteo Salvini, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Proprio Tajani ha lanciato la telefonata del Cavaliere, che ha detto:“Cara Giorgia, caro Matteo, caro Antonio, questa nostra coalizione, sempre fortemente unita, domenica e lunedì, ne sono sicuro, vincerà in tutta Italia”E ha aggiunto:“Lunedì festeggeremo non solo la vittoria di Susanna in Toscana, ma anche quella di ... Leggi su blogo (Di sabato 19 settembre 2020) Silvioè ancora in isolamento domiciliare a causa del coronavirus che ha contratto in Sardegna durante le vacanze e che per qualche giorno lo ha anche costretto al ricovero al San Raffaele. Oggi, però, è intervenuto telefonicamente nel corso del comizio che ilunito ha tenuto a Firenze e al quale erano presenti il leader della Lega Matteo Salvini, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Proprio Tajani ha lanciato la telefonata del Cavaliere, che ha detto:“Cara Giorgia, caro Matteo, caro Antonio, questa nostra coalizione, sempre fortemente unita, domenica e lunedì, ne sono sicuro, vincerà in tutta Italia”E ha aggiunto:“Lunedì festeggeremo non solo la vittoria di Susanna in Toscana, ma anche quella di ...

