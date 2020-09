Elettra Lamborghini, il matrimonio tra la cantante e il dj olandese si terrà il 26 settembre (Di venerdì 18 settembre 2020) Inizia il conto alla rovescia per le nozze più attese dei social e non solo. L’ereditiera Elettra Lamborghini, che su Instagram può vantare un seguito di sei milioni di follower, è pronta a dire “sì” al suo Afrojack, quasi certamente a fine settembre. Intanto, nei giorni scorsi e come ogni sposa che si rispetti, Elettra si è goduta il suo addio al nubilato durato ben tre giorni con le amiche e gli amici di sempre, in perfetto stile “total white”.Un mega party su un mega yacht davanti ai faraglioni di Capri, tanto per iniziare. Poi, tra le varie tappe dei festeggiamenti pre-matrimonio, anche l’isola di Capri: Un pomeriggio di relax, bagni, balli e sole per l’ereditiera insieme a una decina di amiche e un paio di amici sul ... Leggi su aciclico (Di venerdì 18 settembre 2020) Inizia il conto alla rovescia per le nozze più attese dei social e non solo. L’ereditiera, che su Instagram può vantare un seguito di sei milioni di follower, è pronta a dire “sì” al suo Afrojack, quasi certamente a fine. Intanto, nei giorni scorsi e come ogni sposa che si rispetti,si è goduta il suo addio al nubilato durato ben tre giorni con le amiche e gli amici di sempre, in perfetto stile “total white”.Un mega party su un mega yacht davanti ai faraglioni di Capri, tanto per iniziare. Poi, tra le varie tappe dei festeggiamenti pre-, anche l’isola di Capri: Un pomeriggio di relax, bagni, balli e sole per l’ereditiera insieme a una decina di amiche e un paio di amici sul ...

