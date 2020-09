Ecobonus, finiti gli incentivi per auto a diesel e benzina (Di venerdì 18 settembre 2020) Ecobonus auto, fondi finiti per benzina e diesel a basse emissioni. E per il 2021 si pensa a un nuovo bonus per le elettriche. Il mondo va verso la rivoluzione green ma gli automobilisti continuano a guardare al motore tradizionale. E la conferma arriva dal fatto che per quanto riguarda l’Ecobonus auto sono finiti i fondi stanziati per le macchine diesel o benzina, ovviamente poco inquinanti (61-110 grammi di CO2 al chilometro). Ecobonus auto, fondi finiti per benzina e diesel a basse emissioni Al 18 settembre risultano quindi esauriti i fondi destinati all’acquisto di auto con ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 18 settembre 2020), fondipera basse emissioni. E per il 2021 si pensa a un nuovo bonus per le elettriche. Il mondo va verso la rivoluzione green ma glimobilisti continuano a guardare al motore tradizionale. E la conferma arriva dal fatto che per quanto riguarda l’sonoi fondi stanziati per le macchine, ovviamente poco inquinanti (61-110 grammi di CO2 al chilometro)., fondipera basse emissioni Al 18 settembre risultano quindi esauriti i fondi destinati all’acquisto dicon ...

borghi_claudio : Ops, già finiti i fondi ecobonus del decreto di agosto - NewsMondo1 : Ecobonus, finiti gli incentivi per auto a diesel e benzina - infoiteconomia : Ecobonus auto, incentivi già finiti per diesel e benzina - Piergiulio58 : Ecobonus auto, incentivi già finiti per diesel e benzina. - TheSniper_07 : RT @SkyTG24: Ecobonus auto, incentivi già finiti per diesel e benzina -

Ultime Notizie dalla rete : Ecobonus finiti Ecobonus auto, incentivi già finiti per diesel e benzina Sky Tg24 Peugeot 3008: tante offerte, tra Ecobonus e altre formule

Aspettando l’introduzione sul mercato della nuova Peugeot 3008, con arrivo nelle concessionarie a gennaio 2021, sono numerose le offerte previste per l’attuale versione del SUV del Leone. Sia per quan ...

Nuovo Codice della Strada: il far west in città mette a rischio la vita dei ciclisti

Cartellino giallo. Anzi rosso. Il Presidente ha firmato la divulgazione di una legge derivata da un decreto dell’esecutivo, ma ha chiaramente detto che «così non si può fare». Per quanto ogni tanto si ...

Ecobonus auto, incentivi già finiti per diesel e benzina

Non è un caso che ad andare sold-out sia stata questa categoria di automobili: infatti si tratta delle alimentazioni più diffuse in Italia. E dunque in sostanza lo sono per la maggior… Leggi ...

Aspettando l’introduzione sul mercato della nuova Peugeot 3008, con arrivo nelle concessionarie a gennaio 2021, sono numerose le offerte previste per l’attuale versione del SUV del Leone. Sia per quan ...Cartellino giallo. Anzi rosso. Il Presidente ha firmato la divulgazione di una legge derivata da un decreto dell’esecutivo, ma ha chiaramente detto che «così non si può fare». Per quanto ogni tanto si ...Non è un caso che ad andare sold-out sia stata questa categoria di automobili: infatti si tratta delle alimentazioni più diffuse in Italia. E dunque in sostanza lo sono per la maggior… Leggi ...