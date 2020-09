E Romagna | Federmanager Bologna-Ferrara- Ravenna | rinnovati organi sociali

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 settembre 2020), 18 set. (Labitalia) - Dopo le elezioni avvenute per via informatica la scorsa primavera in pieno lockdown e la ratifica dell'assemblea ordinaria, riunita apresso la Biblioteca San Domenico il 10 settembre scorso,ha rinnovato gliper il triennio 2020/2023: consiglio direttivo, collegio dei probiviri e collegio dei revisori dei conti. Nel corso della prima convocazione il nuovo consiglio direttivo il 17 settembre ha confermato alla presidenza Andrea Molza. I vicepresidenti nominati: Eliana Grossi (vicario), Giorgio Merlante (con delega per il territorio di), Alberto Montanari e Antonio Zangaglia (con delega per il territorio di ...