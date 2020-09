È morto Winston Groom, lo scrittore autore di “Forrest Gump” (Di venerdì 18 settembre 2020) morto Winston Groom, lo scrittore autore di “Forrest Gump” È morto all’età di 77 anni lo scrittore Winston Groom, autore di ‘Forrest Gump’ da cui è stato tratto il celebre film. A dare la notizia è stata la Cnn citando Karin Wilson, sindaco di Fairhope, la città natale di Groom in Alabama. Il suo romanzo, dopo l’uscita del film con Tom Hanks, ebbe un sensazionale successo passando da 30 mila copie vendute a oltre un milione e mezzo, facendo esplodere il fenomeno definito “gumpismo”. Il libro racconta trent’anni di storia americana (la guerra del Vietnam, le proteste dei figli dei fiori, gli attentati e gli ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 settembre 2020), lodi “Forrest Gump” Èall’età di 77 anni lodi ‘Forrest Gump’ da cui è stato tratto il celebre film. A dare la notizia è stata la Cnn citando Karin Wilson, sindaco di Fairhope, la città natale diin Alabama. Il suo romanzo, dopo l’uscita del film con Tom Hanks, ebbe un sensazionale successo passando da 30 mila copie vendute a oltre un milione e mezzo, facendo esplodere il fenomeno definito “gumpismo”. Il libro racconta trent’anni di storia americana (la guerra del Vietnam, le proteste dei figli dei fiori, gli attentati e gli ...

