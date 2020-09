Dzeko alla Juventus: Pirlo ha un piano su come farlo giocare con Cristiano Ronaldo e Dybala (Di venerdì 18 settembre 2020) Edin Dzeko ha detto sì alla Juventus. L'attaccante bosniaco giocherà per la Vecchia Signora. Non c'è ancora l'ufficialità ma tutto si muove in questo senso. La Roma dirà addio al suo gigante che si accaserà nella Torino bianconera. Il neo mister juventino, Andrea Pirlo, è pronto ad accoglierlo con tanto di piano tattico ad hoc.Dzeko: Pirlo sa come farlo giocarecaption id="attachment 414993" align="alignnone" width="694" Dzeko (getty images)/captionQuestioni tecniche, tattiche e di leadership. Queste le motivazioni che hanno spinto la Juventus a puntare su Edin Dzeko. Nelle idee di Pirlo, ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 settembre 2020) Edinha detto sì. L'attaccante bosniaco giocherà per la Vecchia Signora. Non c'è ancora l'ufficialità ma tutto si muove in questo senso. La Roma dirà addio al suo gigante che si accaserà nella Torino bianconera. Il neo mister juventino, Andrea, è pronto ad accoglierlo con tanto ditattico ad hoc.sacaption id="attachment 414993" align="alignnone" width="694"(getty images)/captionQuestioni tecniche, tattiche e di leadership. Queste le motivazioni che hanno spinto laa puntare su Edin. Nelle idee di, ...

