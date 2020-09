Dybala Juventus, rinnovo faraonico: le cifre del nuovo contratto (Di venerdì 18 settembre 2020) rinnovo Dybala Juventus- Come accennato nelle scorse settimane, la Juventus sarebbe pronta a blindare Dybala in vista del prossimo futuro. Scadenza del contratto nel 2022 con la Juventus pronta a offrire alla Joya il rinnovo a cifre decisamente faraoniche. 10-12 milioni di euro annui per i prossimi 5 anni. rinnovo Dybala Juventus, secondo solo a Cristiano Ronaldo La sensazione è che Dybala accetterà solamente di essere secondo a Cristiano Ronaldo, quindi il suo nuovo ingaggio potrebbe oscillare tra i 12 e i 15 milioni di euro annui. Leggi anche: Dzeko+Suarez, si può davvero? cifre, dettagli e possibile svolta La ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 18 settembre 2020)- Come accennato nelle scorse settimane, lasarebbe pronta a blindarein vista del prossimo futuro. Scadenza delnel 2022 con lapronta a offrire alla Joya ildecisamente faraoniche. 10-12 milioni di euro annui per i prossimi 5 anni., secondo solo a Cristiano Ronaldo La sensazione è cheaccetterà solamente di essere secondo a Cristiano Ronaldo, quindi il suoingaggio potrebbe oscillare tra i 12 e i 15 milioni di euro annui. Leggi anche: Dzeko+Suarez, si può davvero?, dettagli e possibile svolta La ...

forumJuventus : #JuveSampdoria, domenica 20,45. CT: 'In attesa che rientri Dybala e che arrivi un 9, la coppia d'attacco sarà Ronal… - UEFAcom_it : ?? #AccaddeOggi nel 2015 ?? Paulo #Dybala debutta in #ChampionsLeague #UCL | #juventus @juventusfc @PauDybala_JR - ZZiliani : A.A.A. Offresi Dybala disperatamente. È il non detto del mercato della Juventus, il top club che non riesce ad esse… - Il_Jordy : Ma come si può sentire da un giornalista/opinionista che dice di essere juventino (@MCaronni ) speriamo che #Dybala… - ItaSportPress : Dzeko alla Juventus: Pirlo ha un piano su come farlo giocare con Cristiano Ronaldo e Dybala -… -