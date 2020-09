Droga in auto e a casa: blitz dei Carabinieri di Roma Eur, arrestato 26enne romano (Di venerdì 18 settembre 2020) Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur hanno arrestato un 26enne Romano che, a seguito di un controllo in via delle Sette Chiese, è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti alcune dosi di hashish nascoste nella sua autovettura. La successiva perquisizione eseguita dai Carabinieri nella sua abitazione, nella stessa via, ha permesso di rinvenire all’interno della camera da letto altri 43 g della stessa Droga, oltre a un coltello, un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento delle dosi. Nelle ultime ore sono state 4 le persone (una quinta è stata denunciata) con l’accusa, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti con il sequestro di 200 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 settembre 2020) Nella notte, idel Nucleo Operativo della CompagniaEur hannounno che, a seguito di un controllo in via delle Sette Chiese, è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti alcune dosi di hashish nascoste nella suavettura. La successiva perquisizione eseguita dainella sua abitazione, nella stessa via, ha permesso di rinvenire all’interno della camera da letto altri 43 g della stessa, oltre a un coltello, un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento delle dosi. Nelle ultime ore sono state 4 le persone (una quinta è stata denunciata) con l’accusa, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti con il sequestro di 200 ...

Ultime Notizie dalla rete : Droga auto Fermato con droga in auto, arrestato dalla Polizia Locale SulPanaro SAN MAURIZIO CANAVESE - In auto con due chili di droga: arrestati vicino all'aeroporto di Caselle - VIDEO

CASELLE - I carabinieri hanno sequestrato oltre 2,2 chili di «Amnèsia», la nuova droga ottenuta spruzzando metadone ed eroina sulla marijuana. I militari della tenenza di Ciriè l’hanno sequestrata a u ...

Torino. Spaccio di marijuana, hashish e “amnèsia”: due pusher e due corrieri in manette [FOTO e VIDEO]

I carabinieri hanno arrestato 4 persone, tre italiani e un senegalese, per detenzione di droga a Torino e dintorni nell’ambito dei controlli regolari del territorio. Il primo episodio è avvenuto a Cas ...

Torino, controlli antidroga dei Carabinieri: 4 arresti

Torino, 18 set. (askanews) - Due corrieri della droga e due pusher arrestati, sequestrati oltre 2 chili di Amnèsia, la nuova droga ottenuta spruzzando metadone ed eroina sulla marijuana: è il bilancio ...

