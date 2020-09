Dopo le regionali | i grillini ingoieranno il Mes

marcocappato : Dopo la (mefitica) astensione della #Lega al Parlamento europeo, il dittatore #Lukashenko è entrato in tendenza. Or… - Capezzone : ++Capalbio choc ??++ Venancio annuncia: “Segnori, dopo 10anni di residenza, ho avuto la cittadinanza e voterò alle r… - ItaliaViva : I grillini hanno cambiato idea tante volte, cambieranno idea anche questa volta. Magari dopo le regionali, ma il sì… - antomarrapodi92 : RT @GuidoCrosetto: Renzi ha appena detto che il M5S dirà si al MES subito dopo le regionali e che è tutta una finta elettorale: lo sappiamo… - SoniaLaVera : RT @francesco088661: L'ITALIA, per la prima volta dopo un anno, ha Negato l'Entrata nelle proprie acque all'#OPENARMS. INDOVINATE PERCHÈ? L… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo regionali

CNA della Provincia di Imperia ha inviato all’attenzione dei candidati locali al Consiglio Regionale un documento di dieci proposte, cui dare da subito considerazione, e già anticipato nei giorni scor ...CUNEO CRONACA - Oggi (giovedì 17 settembre) l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine del ...«Roma ha le carte in regola per essere una seria candidata ad ospitare la sede dell’Agenzia europea per la Ricerca Biomedica e per la gestione delle crisi sanitarie», ha detto ieri il presidente della ...