Dopo cinema e teatro ora ballo con le stelle Ma nun me so' allenato

(Di venerdì 18 settembre 2020) Paolo Scotti L'attore nel cast dello show di Milly Carlucci su Raiuno: "Mai fatto passi di danza prima" «Ah Pierpa': aiutame tu!». Un po' scherza e un po' no, Ninetto Davoli, alzando gli occhi al cielo per invocare la protezione di Pierpaolo Pasolini. Certo: rivolgersi al poeta che bollò con parole di fuoco la tv e i suoi riti, proprio alla vigilia del debutto in uno dei riti più televisivi che esistano, forse è un po' troppo perfino per il suo storico sodale e discepolo. Ma Giovanni Davoli detto Ninetto (da domani, sabato 19, concorrente a Ballando con le, con -fra gli altri- Alessandra Mussolini, Elisa Isoardi, Tullio Solenghi, Barbara Bouchet)- assicura: «Pierpaolo scuoterebbe la testa. Ma ne so' certo: alla fine me perdonerebbe». Forse perché lei è un appassionato di ...