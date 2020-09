Domenica Live ospiti 20 settembre 2020: da Valentina Persia al GF VIP 5 (Di venerdì 18 settembre 2020) Chi ci sarà nella puntata di Domenica Live del 20 settembre 2020 nel salotto di Barbara d’Urso? Come sempre lo rivela la conduttrice nella puntata di Pomeriggio 5 che chiude la settimana. A Domenica Live ci sarà una busta choc versione semplice, mentre per la versione choc gold, bisognerà attendere la puntata in prima serata del programma di Canale 5. Ascolti non altissimi la passata settimana per il programma di Barbara d’Urso che è stato battuto, nella stessa fascia oraria, da Da Noi a Ruota Libera, il programma di Rai 1 di Francesca Fialdini. Domenica Live non andava in onda da oltre 6 mesi ed è tornato con qualche minuto di anticipo rispetto alla tabella oraria, sovrapponendosi per una decina di minuti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 settembre 2020) Chi ci sarà nella puntata didel 20nel salotto di Barbara d’Urso? Come sempre lo rivela la conduttrice nella puntata di Pomeriggio 5 che chiude la settimana. Aci sarà una busta choc versione semplice, mentre per la versione choc gold, bisognerà attendere la puntata in prima serata del programma di Canale 5. Ascolti non altissimi la passata settimana per il programma di Barbara d’Urso che è stato battuto, nella stessa fascia oraria, da Da Noi a Ruota Libera, il programma di Rai 1 di Francesca Fialdini.non andava in onda da oltre 6 mesi ed è tornato con qualche minuto di anticipo rispetto alla tabella oraria, sovrapponendosi per una decina di minuti ...

matteosalvinimi : Ultima tappa di questa splendida domenica in Puglia. Un abbraccio da Foggia, buona serata Amici. ?? LIVE ??… - juventusfc : Domenica... con gol! ???? Gli HIGHLIGHTS di #JuveNovara sono qui: - AzzolinaLucia : Questa sera sarò ospite di Domenica live e, a seguire, dello speciale dell’Aria che tira dedicato alla scuola. Un’o… - tot__98 : RT @noob_tournament: ??Iscrizioni aperte per questa terza edizione del #NoobTournament! ???Il torneo della community puoi viverlo insieme a… - UBrignone : RT @pomeriggio5: ?? Grazie per aver seguito un'altra settimana di #Pomeriggio5! Vi aspettiamo domenica con #DomenicaLive e Live #noneladurso… -