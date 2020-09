Domani l’amichevole tra Inter e Pisa: ecco come seguire il match (Di venerdì 18 settembre 2020) Domani Inter-Pisa Domani ultima amichevole per l’Inter che a San Siro ospiterà il Pisa nell’ultimo test pre-stagionale prima di concentrarsi sulla nuova stagione. ecco come seguire la sfida tutta nerazzurra in programma alle ore 18:00. “Inter-Pisa si disputerà alle 18:00 di sabato 19 al Meazza: i tifosi nerazzurri potranno seguire la preparazione al match e la cronaca in tempo reale con foto e contributi dallo stadio su Inter.it, sull’app ufficiale del Club e sui canali social. La partita sarà poi trasmessa in differita: alle 23:30 in streaming sui ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 18 settembre 2020)ultima amichevole per l’che a San Siro ospiterà ilnell’ultimo test pre-stagionale prima di concentrarsi sulla nuova stagione.la sfida tutta nerazzurra in programma alle ore 18:00. “si disputerà alle 18:00 di sabato 19 al Meazza: i tifosi nerazzurri potrannola preparazione ale la cronaca in tempo reale con foto e contributi dallo stadio su.it, sull’app ufficiale del Club e sui canali social. La partita sarà poi trasmessa in differita: alle 23:30 in streaming sui ...

FcInterNewsit : Inter-Pisa, domani alle 18 l'amichevole a San Siro: come e dove vederla - acmilan : #MilanBrescia: final pre-season test match ?? Tune in at 5pm tomorrow to watch the boys in action ?… - juventusfc : Qui Training Center ?? Si lavora verso l’amichevole di domani contro il Novara ???? - BBilanShit : Quindi nemmeno domani la diretta? ?? Ok. - marikalby : RT @FcInterNewsit: Inter-Pisa, domani alle 18 l'amichevole a San Siro: come e dove vederla -

Ultime Notizie dalla rete : Domani l’amichevole Manchester United, Van de Beek come Kluivert: ha scelto il numero 34 in onore di Nouri Il Romanista