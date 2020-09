Diletta Leotta, la storia che accende i fan: novità per la giornalista (Di venerdì 18 settembre 2020) Diletta Leotta, tramite il suo profilo Instagram, ha regalato oltre alla solita meravigliosa foto in posa, una piccola novità ai suoi follower. Diletta Leotta, sempre meravigliosa e solare, scalpita per l’uscita del suo libro. La giornalista ha condiviso due storie questo pomeriggio, 18 settembre. La prima la ritrae sorridente in canottiera e jeans, sempre sgargiante … Questo articolo Diletta Leotta, la storia che accende i fan: novità per la giornalista è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 18 settembre 2020), tramite il suo profilo Instagram, ha regalato oltre alla solita meravigliosa foto in posa, una piccola novità ai suoi follower., sempre meravigliosa e solare, scalpita per l’uscita del suo libro. Laha condiviso due storie questo pomeriggio, 18 settembre. La prima la ritrae sorridente in canottiera e jeans, sempre sgargiante … Questo articolo, lachei fan: novità per laè stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta Raimondo Todaro, Elisa Isoardi, Diletta Leotta: quali di questi personaggi hanno dei veri flirt? Il Fatto Quotidiano Diletta Leotta paparazzata in barca con un uomo, è sbocciato l’amore?

Diletta Leotta è pronta per rimettersi in gioco dopo la fine della relazione con Daniele Scardina. I due si sono lasciati all’inizio dell’estate, e durante tutte le vacanze la Leotta si è goduta la co ...

Diletta Leotta arriva in libreria: quando esce il suo libro

Diletta Leotta si prepara alla nuova esperienza che la vedrà protagonista: il 22 settembre uscirà il suo primo libro. “Scegli di sorridere” è anche la raccomandazione che lei fa su Instagram in attesa ...

Diletta Leotta, lezione di wake surf in bikini sul Lago di Como

Dal Lago di Como Diletta Leotta chiede sui social: "Prima lezione di wake surf. Promossa?". E condivide alcuni scatti in bikini delle sue acrobazie. La conduttrice di Dazn ha passato una giornata in b ...

