Diamo una sberla ai professionisti dell' anti-politica Intervista al forzista Simone Baldelli

(Di venerdì 18 settembre 2020) “unaaiche sono il vero spreco di questo Paese”.Bali, deputato, è tra i promotori del Comitato trasversale per il No al referendum che da mesi martella contro il ’”progetto eversivo di Grillo e Casaleggio che vuole sfasciare la democrazia rappresentativa”. Nonostante la partita sia in salita, Bali non demorde: un video lo immortala mentre fa kitesurfing sotto il titolo “Il vento è cambiato”. Siamo all’ultimo giorni di campagna referendaria. Il vento è davvero cambiato? Fino a qualche tempo fa i sondaggi ci davano in crescita ma perdenti. Adesso il ...

enpaonlus : Adotta un cane anziano! Diamo una possibilità al piccolo GIUSEPPINO! @GabriellaBargh1 @massimo4951 @chruggeriTg2… - enpaonlus : Adotta un cane adulto! Diamo una possibilità al piccolo WILLIAM! @fatina909 @massimo4951 @chruggeriTg2… - M5S_Europa : Il #SalarioMinimoEuropeo era tra i principali punti del programma #M5S alle europee: oggi è una priorità della… - PietroE62771222 : @UggeriRoberto @ambragaravaglia Allora: diamo una medaglia a Guido Guidacci perché le batte tutte!!! - bellantoniober1 : RT @enpaonlus: Adotta un cane anziano! Diamo una possibilità al piccolo GIUSEPPINO! @GabriellaBargh1 @massimo4951 @chruggeriTg2 @ritadalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Diamo una

Italia che Cambia

come da eventuali indicazioni europee e nazionali, in quanto orientati all'attuazione del Green Deal e della Digital Agenda". Una volta pubblicate in Gazzetta, entro 120 giorni dovranno essere ...TORINO - Il mercato europeo dell’auto (Ue+Efta+Uk) è ancora in calo nei mesi estivi: a luglio - secondo i dati dell’Acea, l’associazioni dei costruttori europei - le immatricolazioni sono state 1.281.Il Catania cambia pelle. Con l’innesto di Reginaldo salgono a 10 i movimenti in entrata. E non è finita qua. Mancano infatti due elementi in difesa, uno dai piedi educati, e qualcosa va fatto sull’est ...