Di Maio, 'Se alimentiamo il dibattito sul Mes creiamo tensioni nella maggioranza' (Di venerdì 18 settembre 2020) Luigi Di Maio irrompe nella discussione sul Mes e avverte gli alleati: "Se alimentiamo il dibattito creiamo tensioni nella maggioranza". Dopo l'attacco di Pd e Iv al leader della Lega Matteo Salvini, anche Luigi Di Maio interviene nel nuovo dibattito sul Mes invitando gli alleati di governo a concentrarsi sui soldi del Recovery fund. Mes, Di Maio: "L'obiettivo di spendere i 209 miliardi di euro richiede il massimo sforzo" "Noi abbiamo ottenuto questi 209 miliardi, in parte a fondo perduto, lavoriamo a spendere bene quelli. Abbiamo vinto quel negoziato e ora diciamo all'Ue non ci bastano e ce ne andiamo a prendere altri, anche perché i soldi del Mes non sono ...

