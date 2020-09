Dettagli mancanti sul Samsung Galaxy S20 Fan Edition | foto comprese

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 18 settembre 2020) Sono emersi tantisul conto delS20 fan, in relazione alla scheda tecnica, che ricordiamo però essere ancora ufficiosa ed al probabile prezzo di vendita: il device sarà presentato il prossimo 23 settembre, ma ogni giorno si aggiungono nuovia quanto già noto. Questa volta le indiscrezioni arrivano dal leaker ‘Jimmy Is Promo’, che con un tweet ci offre alcune immagini delS20 Fana display acceso, e ripreso dal davanti e dal dietro. Il design del telefono ormai è più chiaro, dall’alto del suo display Infinity-O con foro centrale per il contenimento dellacamera frontale, in cui alloggerà un sensore da 32MP. Sul ...