Del Vecchio | appello al voto | “Ho lottato a mani nude contro antiche incrostazioni di potere”

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “E allora ci siamo. Si chiude una campagna elettorale che, nel bene e nel male, non potrò dimenticare. Sul piano personale ed emotivo per me molto complicata. Non è stato facile indossare una maschera con un bel sorriso stampato sopra e tirare dritto. Ma così andava fatto. E andava fatto perché, dal mio punto di vista, questo non è un semplice passaggio elettorale, ma un’ulteriore tappa di un percorso di rigenerazione del campo politico in cui milito, che non doveva fermarsi”. Inizia così una nota a firma di Raffaele Del, candidato alle elezioni regionali con la lista “De Luca Presidente”. “Una battaglia continua Del– da uomini liberi, da uomini con la schiena dritta. Certo, non sono mancati gli attacchi ...