De Siervo sulla riapertura parziale degli stadi | «Il caos regna sovrano»

(Di venerdì 18 settembre 2020) Luigi De, amministratore delegato della Lega Serie A, ha commentato la scelta dellaLuigi De, amministratore delegato della Lega Serie A, ha commentato la scelta della. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate attraverso una nota: «La situazione che stiamo vivendo, alla vigilia della partenza della nuova stagione, è surreale. Abbiamo presentato a luglio un protocollo dettagliato di oltre 300 pagine per lain massima sicurezza, dettagliando per ciascun impianto le modalità attuative di ingresso, permanenza e deflusso dei tifosi. ...

zazoomblog : Serie A De Siervo: Sulla riapertura degli stadi regna il caos - #Serie #Siervo: #Sulla #riapertura - sportli26181512 : #SerieA, De Siervo: 'Sulla riapertura degli stadi regna il caos': L'amministratore delegato della Lega di A chiede… - Profilo3Marco : RT @ilfoglio_it: Tra poco sul sito del Foglio e sulla nostra pagina Facebook trasmetteremo il dibattito tra Ugo Di Siervo e Massimo Luciani… - ilfoglio_it : Tra poco sul sito del Foglio e sulla nostra pagina Facebook trasmetteremo il dibattito tra Ugo Di Siervo e Massimo… - rosa_francesca : RT @ilfoglio_it: Domani, giovedì 10 settembre, alle 18,15 sul sito del Foglio e sulla nostra pagina Facebook trasmetteremo il dibattito tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Siervo sulla

"La Lega Serie A chiede per il rispetto che meritano la nostra industria e i nostri tifosi, che al più presto si faccia chiarezza sulla riapertura dei nostri stadi, seppure parziale e condizionata al ..."La situazione che stiamo vivendo, alla vigilia della partenza della nuova stagione, e' surreale". Cosi', in una nota, l'amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo. "Abbiamo presentato a l ..."La Lega Serie A chiede per il rispetto che meritano la nostra industria e i nostri tifosi, che al più presto si faccia chiarezza sulla riapertura dei nostri stadi, seppure parziale e condizionata al ...