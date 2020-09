De Magistris:”Emilia-Romagna? La condivido, ma l’avrei fatta anche più ampia” (Di venerdì 18 settembre 2020) De Magistris sull’apertura degli stadi Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Alla domanda riguardante … L'articolo De Magistris:”Emilia-Romagna? La condivido, ma l’avrei fatta anche più ampia” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 18 settembre 2020) Desull’apertura degli stadi Luigi De, sindaco di Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Alla domanda riguardante … L'articolo De:”Emilia-? La, ma l’avreipiù ampia” proviene da ForzAzzurri.net.

roma_magazine : IL SINDACO - De Magistris: 'Delibera Emilia-Romagna? La condivido, ma avrei aperto anche a 20.000 persone in uno st… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL SINDACO - De Magistris: 'Delibera Emilia-Romagna? La condivido, ma avrei aperto anche a 20.000 persone in uno stadio… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL SINDACO - De Magistris: 'Delibera Emilia-Romagna? La condivido, ma avrei aperto anche a 20.000 persone in uno stadio… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL SINDACO - De Magistris: 'Delibera Emilia-Romagna? La condivido, ma avrei aperto anche a 20.000 persone in uno stadio… - napolimagazine : IL SINDACO - De Magistris: 'Delibera Emilia-Romagna? La condivido, ma avrei aperto anche a 20.000 persone in uno st… -