De Luca: “Tre anni e 200 milioni per il nuovo aeroporto” (VIDEO) (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – “200 milioni di euro per interventi riguardanti lo sviluppo dell’aeroporto di Salerno, oggi inserito nel polo aeroportuale integrato campano”. Vincenzo De Luca si riferisce ai costi previsti per la ricostruzione dell’aeroporto: ci saranno aerostazione e pista nuovi di zecca. “Prevediamo un anno per il completamento dell’iter amministrativo e due anni di lavori. Quindi in tre anni e mezzo, con le piste in funzione, prevediamo il transito di 3 milioni di viaggiatori (solo al Costa d’’Amalfi, ndr)”. L’annuncio: “La metropolitana sarà prolungata fino all’aeroporto con fermata intermedia anche al nuovo ospedale di Salerno. Sarà una rivoluzione produttiva. Il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – “200di euro per interventi riguardanti lo sviluppo dell’aeroporto di Salerno, oggi inserito nel polo aeroportuale integrato campano”. Vincenzo Desi riferisce ai costi previsti per la ricostruzione dell’aeroporto: ci saranno aerostazione e pista nuovi di zecca. “Prevediamo un anno per il completamento dell’iter amministrativo e duedi lavori. Quindi in tree mezzo, con le piste in funzione, prevediamo il transito di 3di viaggiatori (solo al Costa d’’Amalfi, ndr)”. L’annuncio: “La metropolitana sarà prolungata fino all’aeroporto con fermata intermedia anche alospedale di Salerno. Sarà una rivoluzione produttiva. Il ...

