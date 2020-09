De Luca: “In Campania faremo una guerra per il riparto delle risorse europee” (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Consueta diretta streaming del venerdì pomeriggio per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Diversi i temi affrontati: dalla situazione epidemiologica, alle misure di carattere economico – sociale fino alla questione della futura ripartizione dei fondi europei. “Sul fronte del contenimento dell’epidemia Covid-19 la situazione è ad oggi sotto controllo” esordisce De Luca. “Abbiamo aumentato a dismisura il numero dei tamponi effettuati, proprio per tracciare in maniera puntuale i nuovi contagi, soprattutto per ciò che concerne i contagi di ritorno. La cosa importante è che la percentuale dei tamponi positivi resti bassa. e al momento in Campania si attesta al 2,4%”. Poi De Luca ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Consueta diretta streaming del venerdì pomeriggio per il presidente della RegioneVincenzo De. Diversi i temi affrontati: dalla situazione epidemiologica, alle misure di carattere economico – sociale fino alla questione della futura ripartizione dei fondi europei. “Sul fronte del contenimento dell’epidemia Covid-19 la situazione è ad oggi sotto controllo” esordisce De. “Abbiamo aumentato a dismisura il numero dei tamponi effettuati, proprio per tracciare in maniera puntuale i nuovi contagi, soprattutto per ciò che concerne i contagi di ritorno. La cosa importante è che la percentuale dei tamponi positivi resti bassa. e al momento insi attesta al 2,4%”. Poi De...

