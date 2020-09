DayDreamer, anticipazioni 19 settembre: Can e Sanem di nuovo fidanzati (Di venerdì 18 settembre 2020) Grande attesa per la messa in onda della puntata di DayDreamer di sabato 19 settembre 2020, dove i due protagonisti della serie tv turca, Can Divit e Sanem Aydin torneranno ad essere una coppia. I due infatti, dopo vari fraintendimenti, lasceranno spazio ai propri sentimenti e lo faranno proprio nella serata evento della Compass Sport. Nonostante i tentativi di boicottaggio di Aylin, la presentazione sarà un successo, così anche come il resto della serata, che vedrà Sanem e Can allontanarsi dalla festa per trascorrere la serata insieme come due innamorati. Colpo di scena anche per Leyla, che verrà baciata da Emre. DayDreamer, trama 19 settembre: Aylin cerca di sabotare la presentazione di Sanem L’attesa per i tantissimi fan di ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 18 settembre 2020) Grande attesa per la messa in onda della puntata didi sabato 192020, dove i due protagonisti della serie tv turca, Can Divit eAydin torneranno ad essere una coppia. I due infatti, dopo vari fraintendimenti, lasceranno spazio ai propri sentimenti e lo faranno proprio nella serata evento della Compass Sport. Nonostante i tentativi di boicottaggio di Aylin, la presentazione sarà un successo, così anche come il resto della serata, che vedràe Can allontanarsi dalla festa per trascorrere la serata insieme come due innamorati. Colpo di scena anche per Leyla, che verrà baciata da Emre., trama 19: Aylin cerca di sabotare la presentazione diL’attesa per i tantissimi fan di ...

Rosa86610098 : Anticipazioni Daydreamer 19 settembre: Can torna con Sanem e la promuove copywriter, ma c’è chi maligna - zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni Turche: Can in prigione! - #Daydreamer #Anticipazioni #Turche: - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni Turche: Polen ritorna da Can! Sanem è in pericolo? - Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni per sabato 19 settembre 2020 (domenica 20 non va in onda) - zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni Turche: Can chiede a Sanem di sposarlo ma... - #Daydreamer #Anticipazioni #Turche: -