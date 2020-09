David Seaman, il portiere miope. Da Ronaldinho a ‘Ballando con le stelle’, oggi è quasi irriconoscibile [FOTO] (Di sabato 19 settembre 2020) David Seaman è una leggenda del calcio inglese. Uno dei più forti portieri che i britannici abbiano mai avuto. Un personaggio sui generis e a suo modo una leggenda. La sua carriera si è dipanata tra Peterborough, Qpr, Birmingham e soprattutto Arsenal. In particolare, con la maglia dei Gunners ha fatto vedere le cose migliori. Oltre 500 i gettoni con la maglia dell’Arsenal, 75 presenze e due Mondiali da titolare con la maglia dei Tre Leoni, quello del 1998 e quello del 2002. L’episodio che lo ha fatto passare alla storia in negativo è quello durante la rassegna iridata in Corea e Giappone. Durante la gara dei quarti di finale contro il Brasile, Seaman si è fatto beffare da una punizione di Ronaldinho da oltre 45 metri. Ma Seaman, come detto, è ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020)è una leggenda del calcio inglese. Uno dei più forti portieri che i britannici abbiano mai avuto. Un personaggio sui generis e a suo modo una leggenda. La sua carriera si è dipanata tra Peterborough, Qpr, Birmingham e soprattutto Arsenal. In particolare, con la maglia dei Gunners ha fatto vedere le cose migliori. Oltre 500 i gettoni con la maglia dell’Arsenal, 75 presenze e due Mondiali da titolare con la maglia dei Tre Leoni, quello del 1998 e quello del 2002. L’episodio che lo ha fatto passare alla storia in negativo è quello durante la rassegna iridata in Corea e Giappone. Durante la gara dei quarti di finale contro il Brasile,si è fatto beffare da una punizione dida oltre 45 metri. Ma, come detto, è ...

È uno dei migliori portieri della storia dell'Inghilterra ma nella sua carriera ha alternato prodezze e papere: David Seaman, leggenda dell'Arsenal. Dopo i grandissimi, Gordon Banks e Peter Shilton, c ...

