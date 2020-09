Danni da Covid, Coldiretti Campania: “Sei milioni per gli agriturismi” (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Via libera alla modifica al PSR che l’Assessorato Regionale all’Agricoltura ha inviato alla Commissione, fortemente sostenuta da Coldiretti Campania, a favore degli agriturismi. Il decreto 193, infatti, ha dato il via al bando della tipologia 21.1.1, del valore di 6 milioni di euro, a sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all’agricoltura sociale. Il bando prevede l’elargizione di un bonus una tantum per ciascuna impresa agrituristica, regolarmente attiva al 31 gennaio 2020. Lo strumento di sostegno è modulato in base ai seguenti criteri: 7.000 euro alle aziende agrituristiche con attività di alloggio e di ristorazione, 6.500 euro a quelle con attività di solo alloggio o sola ristorazione, 6.500 euro con ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Via libera alla modifica al PSR che l’Assessorato Regionale all’Agricoltura ha inviato alla Commissione, fortemente sostenuta da, a favore degli agriturismi. Il decreto 193, infatti, ha dato il via al bando della tipologia 21.1.1, del valore di 6di euro, a sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all’agricoltura sociale. Il bando prevede l’elargizione di un bonus una tantum per ciascuna impresa agrituristica, regolarmente attiva al 31 gennaio 2020. Lo strumento di sostegno è modulato in base ai seguenti criteri: 7.000 euro alle aziende agrituristiche con attività di alloggio e di ristorazione, 6.500 euro a quelle con attività di solo alloggio o sola ristorazione, 6.500 euro con ...

radiosilvana : RT @DavidPuente: Bufalari che su Youtube hanno lucrato sparando balle sulla Covid-19 ora raccolgono i frutti: si spostano su piattaforme do… - sottoattacco : RT @DavidPuente: Bufalari che su Youtube hanno lucrato sparando balle sulla Covid-19 ora raccolgono i frutti: si spostano su piattaforme do… - giove_luna : RT @DavidPuente: Bufalari che su Youtube hanno lucrato sparando balle sulla Covid-19 ora raccolgono i frutti: si spostano su piattaforme do… - Antonio22024399 : RT @Antonio22024399: Il Covid forse distribuito e sfuggito casualmente non è nato x caso,ma preparato e conservato in laboratorio x studi e… - Antonio22024399 : Il Covid forse distribuito e sfuggito casualmente non è nato x caso,ma preparato e conservato in laboratorio x stud… -

Ultime Notizie dalla rete : Danni Covid Tumori, i molti danni della pandemia di Covid per i malati (e per i medici) Corriere della Sera Allarme dell’Unicef: a rischio malnutrizione quasi 7 milioni di bambini

L’analisi dell’Unicef pubblicata sulla rivista The Lancet denuncia la gravità dell’impatto socio-economico del coronavirus che sta causando più danni ai bambini del virus stesso, aumentando il perico ...

Sicilia, pronto il vademecum anti covid per votare in sicurezza: gel anche per le matite

15:15Sicilia, pronto il vademecum anti covid per votare in sicurezza: gel anche per le matite 15:03Palermo, sterpaglia in fiamme in viale Regione Siciliana: nessun danno 14:53Covid19, arriva in Sicili ...

Perché non devi ammalarti di covid neanche se sei giovane e in salute

Una delle poche certezze che abbiamo sulla covid è che con l'età aumentano le probabilità di contrarre la malattia in forma grave o letale: un 25enne colpito dall'infezione corre circa 250 volte in me ...

L’analisi dell’Unicef pubblicata sulla rivista The Lancet denuncia la gravità dell’impatto socio-economico del coronavirus che sta causando più danni ai bambini del virus stesso, aumentando il perico ...15:15Sicilia, pronto il vademecum anti covid per votare in sicurezza: gel anche per le matite 15:03Palermo, sterpaglia in fiamme in viale Regione Siciliana: nessun danno 14:53Covid19, arriva in Sicili ...Una delle poche certezze che abbiamo sulla covid è che con l'età aumentano le probabilità di contrarre la malattia in forma grave o letale: un 25enne colpito dall'infezione corre circa 250 volte in me ...