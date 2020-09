Daniele Rugani e Michela Persico: è nato il loro primo figlio (Foto) (Di venerdì 18 settembre 2020) Una serie di Foto tenerissimo e il post di Daniele Rugani e Michela Persico, così l’annuncio della nascita del figlio, il primo figlio per la coppia. Dopo la gravidanza vissuta anche per loro due nel pieno dell’emergenza Covid, adesso Rugani e la Persico possono godersi il periodo più bello, quello da genitori. Fiocco azzurro per il difensore della Juve e la sua bellissima compagna. Il nome scelto per il piccolo Rugani è Tommaso. E’ nato oggi e pesa 3,4 chili e la sua mamma confida subito che sono tutti di puro amore. Migliaia gli auguri per la nascita di Tommaso Rugani ma è il post del calciatore che ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 settembre 2020) Una serie ditenerissimo e il post di, così l’annuncio della nascita del, ilper la coppia. Dopo la gravidanza vissuta anche perdue nel pieno dell’emergenza Covid, adessoe lapossono godersi il periodo più bello, quello da genitori. Fiocco azzurro per il difensore della Juve e la sua bellissima compagna. Il nome scelto per il piccoloè Tommaso. E’oggi e pesa 3,4 chili e la sua mamma confida subito che sono tutti di puro amore. Migliaia gli auguri per la nascita di Tommasoma è il post del calciatore che ha ...

