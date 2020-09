Da The Undoing a Fargo 4, da Riviera 3 al finale di Tin Star: le serie tv in arrivo su Sky (Di venerdì 18 settembre 2020) Da The Undoing a Fargo 4, da Riviera 3 al finale di Tin Star, sono queste le serie tv in arrivo su Sky nei prossimi mesi con buona pace del grande pubblico che dovrà “accontentarsi”. Possiamo dire che Sky è fortemente in crisi? Sì, possiamo dirlo. Alla luce del grande stop dovuto alla pandemia, la piattaforma è in crisi di contenuti e basta guardare la sua programmazione per capirlo. Le serie tv americane che solitamente affollano questo inizio di stagione sono ferme al palo e la fine del tunnel è ancora lontana visto che le prime (vedi Grey’s Anatomy, i crime CBS e via dicendo) vedranno la luce non prima di fine ottobre o addirittura novembre. Questo significa solo una cosa che per le grandi ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 settembre 2020) Da The4, da3 aldi Tin, sono queste letv insu Sky nei prossimi mesi con buona pace del grande pubblico che dovrà “accontentarsi”. Possiamo dire che Sky è fortemente in crisi? Sì, possiamo dirlo. Alla luce del grande stop dovuto alla pandemia, la piattaforma è in crisi di contenuti e basta guardare la sua programmazione per capirlo. Letv americane che solitamente affollano questo inizio di stagione sono ferme al palo e la fine del tunnel è ancora lontana visto che le prime (vedi Grey’s Anatomy, i crime CBS e via dicendo) vedranno la luce non prima di fine ottobre o addirittura novembre. Questo significa solo una cosa che per le grandi ...

