Da domenica sarà vietato il download di TikTok e WeChat negli Usa (Di venerdì 18 settembre 2020) La mossa di Oracle come partner tecnologico potrebbe non essere servita a niente. Trump ha deciso di vietare l'app dei video brevi, ma anche WeChat Secondo l'agenzia Reuters, la mossa di Oracle come partner tecnologico potrebbe non essere servita a niente. Trump ha deciso di vietare l'app dei video brevi, ma anche WeChat Leggi su it.mashable (Di venerdì 18 settembre 2020) La mossa di Oracle come partner tecnologico potrebbe non essere servita a niente. Trump ha deciso di vietare l'app dei video brevi, ma ancheSecondo l'agenzia Reuters, la mossa di Oracle come partner tecnologico potrebbe non essere servita a niente. Trump ha deciso di vietare l'app dei video brevi, ma anche

Mov5Stelle : Domenica 20 e lunedì 21 settembre, la partita più importante non si guarda dal divano! Lascia a casa il telecoma… - forumJuventus : #JuveSampdoria, domenica 20,45. CT: 'In attesa che rientri Dybala e che arrivi un 9, la coppia d'attacco sarà Ronal… - forumJuventus : #JuveSampdoria, domenica ore 20,45. Formazione GdS: 'Sarà 3-5-2 con Ronaldo e Kulusevski in avanti. Bonucci e Chiel… - MarcoDelTorchio : Da domenica #TikTok sarà #bandito negli Stati Uniti. L’app non sarà più disponibile negli store e non si potranno d… - Triplete12 : RT @fattoquotidiano: Trump vieta Tiktok e Wechat negli Usa: da domenica non sarà più possibile scaricarle. “Combattiamo la maligna raccolta… -

Ultime Notizie dalla rete : domenica sarà Referendum: Fraccaro, 'vittoria Sì sarà dei cittadini, legislatura più solida' Affaritaliani.it