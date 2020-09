Cristina Marino | il bacio in Senza veli con il marito è un’esplosione d’amore

Cristina Marino, il bacio (in topless) con il marito è un’esplosione d’amore (Di venerdì 18 settembre 2020) Avete presente la classica favola? La stanno vivendo per filo per segno i bellissimi Cristina Marino e Luca Argentero. La coppia si conosciuta per puro caso, anche se i più romantici amerebbero pensare si sia trattato del cosiddetto destino: entrambi ricoprivano un ruolo nel film Vacanze ai Caraibi e, la giovane attrice, aveva concluso la sua parte di riprese. Sarebbe partita quel giorno se, per fortuita coincidenza, il suo volo non fosse stato rimandato. Cristina Marino si è quindi trattenuta più del dovuto sul set dove, poco dopo, avrebbe incontrato la sua anima gemella. È stato subito colpo di fulmine: “Eravamo a cena fuori in tanti, ma abbiamo sempre parlato tra noi come se fossimo da soli. Stavamo seduti l’una di fianco all’altro ma era come se fossimo a cena soli. ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 18 settembre 2020) Avete presente la classica favola? La stanno vivendo per filo per segno i bellissimie Luca Argentero. La coppia si conosciuta per puro caso, anche se i più romantici amerebbero pensare si sia trattato del cosiddetto destino: entrambi ricoprivano un ruolo nel film Vacanze ai Caraibi e, la giovane attrice, aveva concluso la sua parte di riprese. Sarebbe partita quel giorno se, per fortuita coincidenza, il suo volo non fosse stato rimandato.si è quindi trattenuta più del dovuto sul set dove, poco dopo, avrebbe incontrato la sua anima gemella. È stato subito colpo di fulmine: “Eravamo a cena fuori in tanti, ma abbiamo sempre parlato tra noi come se fossimo da soli. Stavamo seduti l’una di fianco all’altro ma era come se fossimo a cena soli. ...

L'attrice e la figlia Nina Speranza sono volate a... Cristina Marino ha preso il suo primo volo da mamma. La piccola Nina, avuta da Luca Argentero ha attraverso per la prima volta i cieli. E per celeb ...

Luca Argentero sta vivendo appieno questi primi giorni da papà. Su Instagram lo vediamo amorevole con la sua piccola, nata dall’amore folle con Cristina Marino. La neonata stringe il viso del suo papà ...

