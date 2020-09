Cremona, il Covid che non finisce mai (Di venerdì 18 settembre 2020) A Cremona quasi due abitanti su cento hanno contratto il coronavirus. Nella città che ha registrato il maggior numero di contagi in percentuale alla popolazione, le cicatrici del Covid non si sono ancora rimarginate: per i sopravvissuti alla prima ondata, il tampone negativo non è sempre coinciso con una guarigione. Gli strascichi sono fisici e psicologici: difficoltà a camminare, perdita di capelli, affanno, astenia, disturbi del sonno. Nell’ospedale di Cremona chi ha apparentemente sconfitto il Covid sta tornando, richiamato dai medici per i folllow up, allo scopo di monitorare le loro condizioni e sostenerli in una lotta non ancora terminata. “Siamo partiti l’11 maggio”, spiega all’Huffpost la dottoressa Patrizia Ruggeri, coordinatrice dei follow up a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Aquasi due abitanti su cento hanno contratto il coronavirus. Nella città che ha registrato il maggior numero di contagi in percentuale alla popolazione, le cicatrici delnon si sono ancora rimarginate: per i sopravvissuti alla prima ondata, il tampone negativo non è sempre coinciso con una guarigione. Gli strascichi sono fisici e psicologici: difficoltà a camminare, perdita di capelli, affanno, astenia, disturbi del sonno. Nell’ospedale dichi ha apparentemente sconfitto ilsta tornando, richiamato dai medici per i folllow up, allo scopo di monitorare le loro condizioni e sostenerli in una lotta non ancora terminata. “Siamo partiti l’11 maggio”, spiega all’Huffpost la dottoressa Patrizia Ruggeri, coordinatrice dei follow up a ...

Ultime Notizie dalla rete : Cremona Covid Covid: in provincia di Cremona due contagi e nessun morto La Provincia Cremona, il Covid che non finisce mai

