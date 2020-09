Covid | un positivo nella Fiorentina Primavera | rinviata la gara con il Bologna

LaStampa : Alunno positivo al Covid a Novi Ligure, le reazioni: “Ci sono genitori che ignorano le regole” - SkyTG24 : Coronavirus, in Brianza bimbo fa tampone e va a scuola prima di sapere l'esito: positivo - sscnapoli : Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - Mikkimo4 : RT @LaNuovadelSud: #rassegnastampa #Covid_19 La curva sale e torna a sfiorare i 150 contagi. E poi il caso del lavoratore positivo al #coro… - v22sacap : RT @LaStampa: Alunno positivo al Covid a Novi Ligure, le reazioni: “Ci sono genitori che ignorano le regole” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivo

Il Messaggero

FIRENZE – Situazione allarmante, oggi 17 settembre, in Toscana, per coronavirus: si registra la morte di una donna ad Arezzo e ci sono ben 119 nuovi contagi (51 identificati in corso di tracciamento e ...Salta la prima di campionato per la Primavera della Fiorentina, un calciatore è infatti risultato positivo al Covid-19 a seguito dei test effettuati FIRENZE — La Fiorentina ha reso noto che un tessera ...In Toscana sono 13.423 i casi di positività al Coronavirus, 119 in più rispetto a ieri (51 identificati in corso di tracciamento e 68 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispet ...