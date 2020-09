Covid Roma, tutti i sacerdoti positivi nella parrocchia di San Gregorio Magno: messe sospese (Di venerdì 18 settembre 2020) Covid, a Roma tutti i sacerdoti della parrocchia di San Gregorio Magno di Piazza Certaldo sono risultati positivi e le messe sono state sospese. Don Stefano:... Leggi su ilmattino (Di venerdì 18 settembre 2020), adelladi Sandi Piazza Certaldo sono risultatie lesono state. Don Stefano:...

fattoquotidiano : Tutti i preti sono positivi al Covid: messe sospese in una parrocchia a Roma - CiaoKarol : ++ Coronavirus. Positivi i sacerdoti di San Gregorio Magno a Roma ++ PREGHIAMO PER QUESTA COMUNITÀ CON IL CUORE ??… - CiaoKarol : Coronavirus. Tutti i sacerdoti positivi al Covid, stop alle celebrazioni in una chiesa a Roma: Stop alle messe alla… - shopenauerwho : RT @CorriereUniv: Ragazza positiva al Covid al liceo Azzarita. «Certificazione falsa», paura tra i genitori #scuola #Governo #coronavirus #… - CorriereUniv : Ragazza positiva al Covid al liceo Azzarita. «Certificazione falsa», paura tra i genitori #scuola #Governo… -