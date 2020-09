Covid, in Israele iniziato il secondo lockdown nazionale. Allarme Oms per incremento casi nel mondo (Di venerdì 18 settembre 2020) È cominciato da poco in Israele il secondo lockdown nazionale di almeno tre settimane deciso dal governo dopo il picco di contagi dell'ultimo mese. Le strade sono presidiate da migliaia di... Leggi su ilmattino (Di venerdì 18 settembre 2020) È cominciato da poco inildi almeno tre settimane deciso dal governo dopo il picco di contagi dell'ultimo mese. Le strade sono presidiate da migliaia di...

Tg3web : La diffusione mondiale del covid-19 ha superato i 30 milioni di casi. 10 milioni soltanto nell'ultimo mese, secondo… - fabiochiusi : “Usate la tecnologia più invasiva”, dicevano, “ed eviterete nuovi lockdown”. Poi arriva la realtà, e il primo paes… - petergomezblog : Israele torna in lockdown per 2 settimane: 4mila casi di contagi Covid in un solo giorno - PortavoceIsrael : RT @IsraelinItaly: Per la prima volta il Responsabile del Cyber Network degli Emirati Arabi Uniti ???? Dr. M. al-Kuwaiti discuterà con il Res… - ademofonti : RT @Tg3web: La diffusione mondiale del covid-19 ha superato i 30 milioni di casi. 10 milioni soltanto nell'ultimo mese, secondo i dati dell… -