Covid, in Francia registrati più di 13.000 casi in un solo giorno (mai così tanti) e 123 morti (Di venerdì 18 settembre 2020) La cifra di decessi non è mai stata toccata nemmeno nella primavera scorsa. A Parigi «sconsigliate» le riunioni con più di 10 persone Leggi su corriere (Di venerdì 18 settembre 2020) La cifra di decessi non è mai stata toccata nemmeno nella primavera scorsa. A Parigi «sconsigliate» le riunioni con più di 10 persone

Corriere : Covid in Francia più di 13.000 casi in un giorno e 123 morti - CottarelliCPI : Mentre in Italia il piano per la ripresa post-covid è fermo a poche linee guida, in Francia hanno già pubblicato 29… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Francia quasi 10mila nuovi casi in 24 ore #covid - marcovaleriolp : Record di 13.215 nuovi casi di #COVID__19 in sole 24 ore in Francia, dove si registra anche una cifra di decessi ma… - angelointerdona : RT @Corriere: Covid in Francia più di 13.000 casi in un giorno e 123 morti -