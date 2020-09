Covid, il ‘doppio tampone negativo’ non è vantaggioso. Per almeno tre motivi (Di venerdì 18 settembre 2020) L’epidemia di Covid-19 ci ha già fatto dei notevoli danni, ma per certe cose stiamo riuscendo anche a peggiorare con provvedimenti legislativi sbagliati. Mi riferisco alla questione del “doppio tampone.” Come probabilmente sapete, se vi fate un tampone per il virus e risultate positivi, dovete fare 14 giorni di quarantena anche se siete asintomatici. Su questo, direi che non c’è niente da obiettare, è una questione di prudenza. Il problema è che per uscire dalla quarantena, secondo le regolazioni attuali ci vogliono due tamponi negativi consecutivi. Questa regola è il risultato di un criterio che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) aveva inizialmente raccomandato. Ma la Oms stessa lo ha poi abbandonato dopo che è diventato chiaro che il test ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) L’epidemia di-19 ci ha già fatto dei notevoli danni, ma per certe cose stiamo riuscendo anche a peggiorare con provvedimenti legislativi sbagliati. Mi riferisco alla questione del “doppio.” Come probabilmente sapete, se vi fate unper il virus e risultate positivi, dovete fare 14 giorni di quarantena anche se siete asintomatici. Su questo, direi che non c’è niente da obiettare, è una questione di prudenza. Il problema è che per uscire dalla quarantena, secondo le regolazioni attuali ci vogliono due tamponi negativi consecutivi. Questa regola è il risultato di un criterio che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) aveva inizialmente raccomandato. Ma la Oms stessa lo ha poi abbandonato dopo che è diventato chiaro che il test ...

