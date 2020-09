Covid, De Luca rassicura i campani: Situazione sotto controllo, ma ottobre e novembre saranno mesi cruciali (Di venerdì 18 settembre 2020) “Abbiamo la Situazione pienamente sotto controllo. Il dato da tener presente è quello della percentuale di positivi in relazione ai tamponi: ieri abbiamo fatto 8500 tamponi, è normale che ci siano più positivi. L’importante è che rimanga stabile questa percentuale che oggi è del 2,4%”. rassicura i cittadini Vincenzo De Luca nel corso dell’ormai tradizionale appuntamento del venerdì pomeriggio per fare il punto della Situazione sull’emergenza Coronavirus in campania. Da Palazzo Santa Lucia il presidente della Regione spiega che il momento cruciale arriverà tra poco più di un mese. “Per fine ottobre e inizio novembre l’Organizzazione Mondiale ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 settembre 2020) “Abbiamo lapienamente. Il dato da tener presente è quello della percentuale di positivi in relazione ai tamponi: ieri abbiamo fatto 8500 tamponi, è normale che ci siano più positivi. L’importante è che rimanga stabile questa percentuale che oggi è del 2,4%”.i cittadini Vincenzo Denel corso dell’ormai tradizionale appuntamento del venerdì pomeriggio per fare il punto dellasull’emergenza Coronavirus ina. Da Palazzo Santa Lucia il presidente della Regione spiega che il momento cruciale arriverà tra poco più di un mese. “Per finee iniziol’Organizzazione Mondiale ...

