Covid-19 nel Sannio, il bollettino quotidiano del "San Pio" (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Di seguito il bollettino quotidiano emesso dall'ospedale "San Pio" riguardo la situazione Covid-19. "Si comunica che l'A.O.R.N. "San Pio" ha processato in data odierna nr. 80 tamponi (nr. 64 ordinari e nr. 16 rapidi), dei quali nr. 4 risultati positivi. I quattro positivi non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Si comunica, inoltre, che, a seguito del decesso di un paziente positivo ricoverato nell'Area Covid e residente nella provincia di Benevento, restano ricoverati nella predetta Area nr. 12 pazienti positivi, dei quali nr. 4 residenti nella provincia di Benevento e nr. 8 residenti in altre province".

