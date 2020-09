Covid-19 in Campania: scendono i tamponi, sale il numero di nuovi positivi (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continua a salire il numero di nuovi positivi in Campania, nonostante oggi siano stati effettuati meno tamponi tamponi rispetto alla giornata di giovedì. Dai 195 nuovi positivi su 8.473 test effettuati ieri, si passa a 208 nuovi casi su 7.460 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Questo il quadro diffuso dall’Unità di Crisi regionale: positivi del giorno: 208 tamponi del giorno: 7.460 Totale positivi: 9.940 Totale tamponi: 527.468​ ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 455 Guariti del giorno: 50 Totale guariti: ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continua a salire ildiin, nonostante oggi siano stati effettuati menorispetto alla giornata di giovedì. Dai 195su 8.473 test effettuati ieri, si passa a 208casi su 7.460effettuati nelle ultime 24 ore. Questo il quadro diffuso dall’Unità di Crisi regionale:del giorno: 208del giorno: 7.460 Totale: 9.940 Totale: 527.468​ ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 455 Guariti del giorno: 50 Totale guariti: ...

