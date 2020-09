Covid-19, il bollettino di oggi 18 settembre 2020 (Di venerdì 18 settembre 2020) Covid-19, diramato il bollettino di oggi 18 settembre 2020 con tutte le informazioni relative all’andamento dei contagi Il Covid-19 non ha ancora lasciato la bella Italia, al contrario di tanti turisti che nonostante l’emergenza sono giunti nella penisola. Proseguono dunque le operazioni di controllo relative alla diffusione del Covid-19. Quest’oggi sono stati effettuati 99.839 tamponi (ieri 101.773). Dai test eseguiti è emerso che sono 1907 i nuovi casi di contagio (ieri 1585), di cui 864 da screening. Dunque aumentano i tamponi effettuati ed aumenta anche il numero di persone risultate positive. Gli attualmente positivi risultano essere 1044 (ieri 881), per un totale di 42.457. E’ aumentato, quindi, anche il numero dei ... Leggi su zon (Di venerdì 18 settembre 2020)-19, diramato ildi18con tutte le informazioni relative all’andamento dei contagi Il-19 non ha ancora lasciato la bella Italia, al contrario di tanti turisti che nonostante l’emergenza sono giunti nella penisola. Proseguono dunque le operazioni di controllo relative alla diffusione del-19. Quest’sono stati effettuati 99.839 tamponi (ieri 101.773). Dai test eseguiti è emerso che sono 1907 i nuovi casi di contagio (ieri 1585), di cui 864 da screening. Dunque aumentano i tamponi effettuati ed aumenta anche il numero di persone risultate positive. Gli attualmente positivi risultano essere 1044 (ieri 881), per un totale di 42.457. E’ aumentato, quindi, anche il numero dei ...

Janphranko : #Palermo #COVID__19 #contagi mi sa che fra qualche giorno continuando a salire contagi e ricoveri diventeremo una… - qn_lanazione : Il bollettino del #COVID__19 in #Liguria segnala un brusco innalzamento dei contagi: 158, di cui 88 a #Spezia e pro… - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 18 settembre 2020: 1.907 nuovi casi e 10 morti - infoitinterno : Coronavirus oggi Bologna, il bollettino covid del 18 settembre. Sono 18 i nuovi contagi - StampaVercelli : Covid, quattro nuovi casi di contagio a Vercelli. E in Piemonte è boom di positivi. Il bollettino di venerdì 18 set… -