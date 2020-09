Covid-19: è possibile prevederne il decorso analizzando il sangue (Di venerdì 18 settembre 2020) L’infezione da virus Sars-Cov-2 può essere asintomatica, oppure causare la malattia denominata Covid-19, le cui manifestazioni cliniche sono estremamente eterogenee: da una patologia respiratoria lieve a un quadro clinico grave, in alcuni casi fatale. analizzando il sangue dei pazienti si possono però ottenere previsioni sul decorso della malattia. Lo studio “Covid-Ip”, condotto da un team internazionale guidato da Adrian Hayday del King’s College London e del Francis Crick Institute di Londra con la partecipazione di Francesca Di Rosa dell’Istituto di biologia e patologia molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma (Cnr-Ibpm), pubblicato su Nature Medicine, ha identificato alcune alterazioni immunologiche che potranno essere sfruttate per ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) L’infezione da virus Sars-Cov-2 può essere asintomatica, oppure causare la malattia denominata-19, le cui manifestazioni cliniche sono estremamente eterogenee: da una patologia respiratoria lieve a un quadro clinico grave, in alcuni casi fatale.ildei pazienti si possono però ottenere previsioni suldella malattia. Lo studio “-Ip”, condotto da un team internazionale guidato da Adrian Hayday del King’s College London e del Francis Crick Institute di Londra con la partecipazione di Francesca Di Rosa dell’Istituto di biologia e patologia molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma (Cnr-Ibpm), pubblicato su Nature Medicine, ha identificato alcune alterazioni immunologiche che potranno essere sfruttate per ...

anny_mas66 : RT @sebaquila: Ci Vogliono VACCINARE AD OGNI COSTO... COSTI QUEL CHE COSTI. A QUANTO PARE IL COVID SERVE SOPRATUTTO A SPINGERE I VACCINI,… - infoitinterno : Corleone, possibile focolaio di Covid, in quarantena circa 250 persone e scuole chiuse - TwiceItalia : #SANA: “Cosa dovrei fare dopo la serie ‘Trova un Hobby’? C’è una cosa che vorrei fare, ma non so se sarà possibile… - sebaquila : Ci Vogliono VACCINARE AD OGNI COSTO... COSTI QUEL CHE COSTI. A QUANTO PARE IL COVID SERVE SOPRATUTTO A SPINGERE I… - Frances47226166 : RT @mariomerlo72: Il TG3 Lazio racconta il nostro lavoro nel comparto di Anagni per la produzione del vaccino anti Covid-19. Un impegno res… -