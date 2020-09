Cosenza, fermato il presunto assassino di Aneliya Dimova: “Ammazzata per una rapina di scarso valore”. Incastrato dalle telecamere (Di venerdì 18 settembre 2020) È stato Incastrato dalle telecamere Andrea Renda, il giovane di 32 anni arrestato dai carabinieri per l’omicidio di Aneliya Dimova, la signora bulgara di 55 anni uccisa nella notte tra il 29 e il 30 agosto nella sua abitazione a Belvedere Marittima, in provincia di Cosenza. Per gli inquirenti si è trattato di “una rapina di scarso valore degenerata in un episodio estremamente grave”. Con queste parole il comandante provinciale dei carabinieri di Cosenza, Pietro Sutera, ha descritto l’omicidio per il quale la Procura di Paola, guidata da Pierpaolo Bruni, ha emesso un decreto di fermo nei confronti di Andrea Renda. Le indagini erano iniziate quando, in seguito alle segnalazioni degli amici che non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) È statoAndrea Renda, il giovane di 32 anni arrestato dai carabinieri per l’omicidio di, la signora bulgara di 55 anni uccisa nella notte tra il 29 e il 30 agosto nella sua abitazione a Belvedere Marittima, in provincia di. Per gli inquirenti si è trattato di “unadivalore degenerata in un episodio estremamente grave”. Con queste parole il comandante provinciale dei carabinieri di, Pietro Sutera, ha descritto l’omicidio per il quale la Procura di Paola, guidata da Pierpaolo Bruni, ha emesso un decreto di fermo nei confronti di Andrea Renda. Le indagini erano iniziate quando, in seguito alle segnalazioni degli amici che non ...

Noovyis : (Cosenza, fermato il presunto assassino di Aneliya Dimova: “Ammazzata per una rapina di scarso valore”. Incastrato… - fattoquotidiano : Cosenza, fermato il presunto assassino di Aneliya Dimova: “Ammazzata per una rapina di scarso valore”. Incastrato d… - luciomusolino : Cosenza, fermato il presunto assassino di Aneliya Dimova: “Ammazzata per una rapina di scarso valore”. Incastrato d… - CosenzaChannel : I carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno fermato un 32enne di Belvedere Marittimo. E' accusato di ave… - DinoGranata : Omicidio a Belvedere Marittimo, fermato il presunto killer. -

Ultime Notizie dalla rete : Cosenza fermato Cosenza, fermato il presunto assassino di Aneliya Dimova: “Ammazzata per una rapina di scarso… Il Fatto Quotidiano Intervento Segretario generale di CISL CALABRIA, TONINO RUSSO, in apertura manifestazione Cosenza

Cosenza, 18.09.2020 - Si trascrivono di seguito alcuni passaggi dall’intervento di apertura della manifestazione pronunciato dal Segretario generale di Cisl Calabria, Tonino Russo: «Una grande iniziat ...

Omicidio Dimova a Belvedere, gli inquirenti: «Una rapina finita in tragedia»

Una rapina finita in tragedia. È questo l'esito delle indagini sul delitto di Aneliya Dimova, la 55enne bulgara trovata cadavere il 30 agosto scorso nella sua casa a Belvedere Marittimo. Nemmeno tre s ...

Donna uccisa nel Cosentino, per l'omicidio arrestato un uomo di 32 anni

BELVADERE MARITTIMO (COSENZA) – In tempi brevissimi, in soli 18 giorni i carabinieri della Compagnia di Scalea, coordinati dal capitano Adrea Massari, sono giunti ad una prima conclusione per la vicen ...

Cosenza, 18.09.2020 - Si trascrivono di seguito alcuni passaggi dall’intervento di apertura della manifestazione pronunciato dal Segretario generale di Cisl Calabria, Tonino Russo: «Una grande iniziat ...Una rapina finita in tragedia. È questo l'esito delle indagini sul delitto di Aneliya Dimova, la 55enne bulgara trovata cadavere il 30 agosto scorso nella sua casa a Belvedere Marittimo. Nemmeno tre s ...BELVADERE MARITTIMO (COSENZA) – In tempi brevissimi, in soli 18 giorni i carabinieri della Compagnia di Scalea, coordinati dal capitano Adrea Massari, sono giunti ad una prima conclusione per la vicen ...